Ereğli'de gemi iki parça halinde karaya vurdu | Video
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gemi iki parça halinde karaya vurdu.
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