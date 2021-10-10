Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti | Video

İzmir'in Buca ilçesinde kız arkadaşı olduğu öne sürülen kadının evine giren bir kişi, önce kız arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı; daha sonra aynı bıçakla kendi hayatına son verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın da, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.