Erkek arkadaşı tarafından böyle darp edildi! 'Düştüm' diyerek şikayetçi olmadı | Video

Mersin’in Tarsus ilçesinde sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından yumruklanan kadın, ‘düştüm’ diyerek şikayetçi olmadı. Olay anı ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Şehit Kerim Mahallesi 3427 sokakta Ş.T, yanındaki kadın arkadaşını N.S'ye yumrukladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Erkek arkadaşından aldığı darbeler sonucunda N.S sendeledi. Çevredeki vatandaşlar, N.S'ye yardım ederken durumu da polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, N.S ile Ş.T'yi emniyete götürdü. Emniyette ifade veren N.S'nin "düştüm" diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.Öte yandan, polisin Ş.T'yi polis merkezine çağırarak yeniden ifadesini aldığı öğrenildi.