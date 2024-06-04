Erkek arkadaşı tarafından tekme tokat dövüldü, 'düştüm' dedi | Video
Mersin'de bir kadın otomobile bindiği sırada erkek arkadaşı tarafından tekme tokat dövüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis merkezine giderek ifade veren kadın, dövülmediğini, nişanlısı tarafından araca binmesi için eliyle ittirildiği sırada yere düştüğünü ileri sürdü.
KADINA ŞİDDET CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI
Öte yandan, olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, aracın arka tekeri yanında yerde oturan kadının, erkek arkadaşı tarafından önce saçından çekilerek tokatlandığı, ardından ayağa kalkarak tartışmaya başlayan kadının tekme yumrukla darp edilerek yere yığıldığı anlar yer aldı.
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