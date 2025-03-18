Erkek arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü | Video
İstanbul Esenyurt’ta alkollü bir kadın, sokak ortasında erkek arkadaşına dövdü. Adam, "Git, seni istemiyorum" diye defalarca söylemesine rağmen kadın, saçını tuttu, çantasıyla vurdu.
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