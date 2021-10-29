Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Erkek arkadaşının takside başından vurduğu Seyhan, toprağa verildi 29.10.2021 | 16:25
02:11
Gazlı araç kullananlar dikkat: Bunları yapmazsanız aracınız tehlikede 29.10.2021 | 16:36
00:59
Deniz dibinde Cumhuriyet coşkusu 29.10.2021 | 16:39
00:41
Akrabasını ziyarete geldiği evde aç kalan tilkiyi besledi 29.10.2021 | 15:49
00:29
00:42
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 tutuklu 29.10.2021 | 15:41
05:10
Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları 29.10.2021 | 15:36
00:51
İki katlı müstakil evdeki yangın panikletti | Video 29.10.2021 | 15:15
00:16
Bursa’da trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada 29.10.2021 | 12:19
00:28
Telefonla arayıp 'savcıyım' dedi... Yaşlı vatandaşı 351 bin TL dolandırdı! 29.10.2021 | 14:42
03:32
İki müteahhidin 'tapu oyunu' şok etti! 29.10.2021 | 14:24
00:48
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı 29.10.2021 | 14:18
00:52
Nemrut Dağı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı 29.10.2021 | 14:08
03:04
Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında kavga: 3 yaralı 29.10.2021 | 13:48
00:29
Amatör balıkçının lüfer heyecanı...İlk kez balık yakaladı böyle sevindi 29.10.2021 | 13:31
00:42
Malatya'daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama 29.10.2021 | 13:31
00:50
Panelvan araç duvara çarpıp böyle takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 29.10.2021 | 13:03
06:18
Depremzede çocuklar 'kumlu ev'i unutamıyor 29.10.2021 | 11:51
01:53
Son dakika: Gebze'de boş yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı 29.10.2021 | 12:47
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde erkek arkadaşı Ali Akbaba (50) tarafından takside tabancayla başından vurularak öldürülen Seyhan Gözer (44), memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Gölcük ilçesi kırsal Saraylı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Akbaba, işe gitmek üzere bekleyen Seyhan Gözer'e taksiyle kendisini işe bırakacağını söyledi. Gözer, takside yolculuk ettikleri sırada Akbaba'dan ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktı. Gözer'in iş yerinin önünde inmesine izin vermeyen Akbaba, taksi şoförüne aracı yeniden Saraylı Mahallesi'ne sürmesini istedi. Mahalleye geldiklerinde Ali Akbaba, araçta Gözer'in başına tabanca ile ateş etti. Gözer kanlar içinde kalırken, taksi şoförü yaralı kadını hastaneye götürmek istedi. Ancak Ali Akbaba, şoförün başına tabanca dayayıp 'Bırak ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi' diyerek aracı sürmesini istedi. Taksiyle Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Akbaba, polise teslim oldu. Gözer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından taksiden çıkartılıp morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Akbaba ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Otopsinin ardından 2 çocuk annesi Seyhan Gözel'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Göynük köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Gözel'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.