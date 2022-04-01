Erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia edip tekme tokat acımasızca dövdü! O anları böyle kayda aldırdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
İki günde iki iş yerini soyan hırsız tutuklandı | Video 01.04.2022 | 13:16
00:56
01:39
01:37
Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 01.04.2022 | 12:45
01:55
Silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltı | Video 01.04.2022 | 12:41
02:01
02:27
Aile boyu hırsızlık kamerada | Video 01.04.2022 | 12:45
00:46
01:24
TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01.04.2022 | 11:53
02:57
Pendik’te yol kapatan asker eğlencesi kamerada | Video 01.04.2022 | 11:11
03:40
Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo | Video 01.04.2022 | 11:11
13:17
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Nisan 2022 Cuma atv izle! | Video 01.04.2022 | 11:11
00:11
Köpeğiyle poz veren Pınar Altuğ takipçisine öyle bir cevap verdi ki | Video 01.04.2022 | 11:15
01:34
Son Dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! | Video 01.04.2022 | 10:57
07:54
2 yıl önce kazayı kıl payı atlatan köpek bu kez kurtulamadı | Video 01.04.2022 | 10:41
00:23
00:26
03:46
5 bin kuzu anneleriyle böyle buluştu | Video 01.04.2022 | 10:26
01:45
03:05
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 01.04.2022 | 10:19
Antalya’nın Manavgat ilçesinde genç bir kız, erkek arkadaşıyla görüştüğünü ileri sürdüğü bir diğer genç kızı yere yatırıp tekme ve tokatlarla dövdü, yerlerde sürükledi. O anları da cep telefonuyla kaydettiren genç kız ve yanındakiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Ş. G.'nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, aynı gün içerisinde K. E. ve yanındaki Ö. A., H. Ç. ve M. A.'yı gözaltına aldı. Yine olaya karıştığı belirtilen E. D.'nin se arandığı öğrenildi.