Video Yaşam Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız sinir krizi geçirdi | Video
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız sinir krizi geçirdi | Video

Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız sinir krizi geçirdi | Video

27.10.2021 | 12:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız sinir krizi geçirdi | Video 00:47
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız sinir krizi geçirdi | Video 27.10.2021 | 12:17
Kaybolan köpeğini aradığını falezler bu kez sonu oldu | Video 04:28
Kaybolan köpeğini aradığını falezler bu kez sonu oldu | Video 27.10.2021 | 12:03
Yaşlı adam ekmek almaya gitti, evine geri dönemedi 02:04
Yaşlı adam ekmek almaya gitti, evine geri dönemedi 27.10.2021 | 12:03
Güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadına ilk duruşmada tahliye 05:58
Güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadına ilk duruşmada tahliye 27.10.2021 | 11:37
İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi 01:40
İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi 27.10.2021 | 11:45
Bu kadarı da pes dedirtti! Kaldırımı 3’üncü şerit yaptılar; Yayalardan da yol istediler 05:06
Bu kadarı da pes dedirtti! Kaldırımı 3'üncü şerit yaptılar; Yayalardan da yol istediler 27.10.2021 | 11:31
İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü 00:58
İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü 27.10.2021 | 11:28
Dilara Yücel ve annesi hayatlarını boksa adadı 04:12
Dilara Yücel ve annesi hayatlarını boksa adadı 27.10.2021 | 10:53
Son Dakika: Müge Anlı’ da Güldane Biçer davası başladı.. 7 yaşındaki İkranur’un davasında karar! | Video 04:06
Son Dakika: Müge Anlı' da Güldane Biçer davası başladı.. 7 yaşındaki İkranur'un davasında karar! | Video 27.10.2021 | 11:08
İstanbul’da Mari operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video 01:40
İstanbul’da "Mari" operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video 27.10.2021 | 10:54
Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 01:59
Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 27.10.2021 | 10:53
Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 04:24
Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 27.10.2021 | 10:25
İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar 03:13
İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: "Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar" 27.10.2021 | 10:25
Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video 00:33
Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video 27.10.2021 | 10:31
Gelen su faturası dudak uçuklattı! İSKİ’den aldıkları cevap karşısında şaşkına döndüler | Video 02:14
Gelen su faturası dudak uçuklattı! İSKİ'den aldıkları cevap karşısında şaşkına döndüler | Video 27.10.2021 | 10:25
Damat düğünde dehşet saçtı: 2 yaralı 01:20
Damat düğünde dehşet saçtı: 2 yaralı 27.10.2021 | 10:17
Konya’da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü 01:04
Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü 27.10.2021 | 10:17
Bu da 2 buçuk metrelik piton döner 03:49
Bu da 2 buçuk metrelik "piton döner" 27.10.2021 | 10:05
Beylikdüzü’nde TIR’a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video 00:19
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video 27.10.2021 | 09:41
Güngören’de yankesicilere operasyon | Video 01:21
Güngören'de yankesicilere operasyon | Video 27.10.2021 | 09:41

Bahçelievler'de otomobilde erkek arkadaşıyla tartışan genç kadının sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı. Araçta inerek erkek arkadaşına saldıran kadın, telefonunu yere fırlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler Yenibosna'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç içerisinde oturan çift kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Genç kadın yaşanan tartışma sonrası arabadan inerek erkek arkadaşının telefonunu yere fırlattı. Sinirini kontrol edemeyen genç kadın daha sonrasında da erkek arkadaşına saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA
Kameraya yansıyan görüntülerde araç içerisinde tartışmaya başlayan çiftin araçtan çıkarak kavga etmeye başlaması ve genç kadının telefonu yere fırlatıp ardından erkek arkadaşına saldırması yer alıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA