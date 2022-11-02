Erkek kuaförüne dalan pitbull ortalığı birbirine kattı! Dehşet anları kamerada | Video
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Esenyut’ta başıboş Pitbull cinsi köpek, erkek kuaföründe dehşet saçtı. Aniden işyerine dalan köpek içeridekilere korku dolu anlar yaşatırken, bir vatandaşında yaralandığı öğrenildi. Yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.
Köpeği boynundan yakalayan müşteri, dışarıya çıkarıp kapıyı kapatmasıyla içeridekiler rahat bir nefes aldı. Yaşanan korku dolu anlatan müşterilerden Ahmet Kaplan, "Ben traş oluyordum bir anda içeriye pitbull cinsi köpek girdi. Ne olduğunu anlayamadan içeriye kaçıştık. Başka bir müşteri köpeği boynundan yakalayarak saldırmasını engelledi. O sırada onu ısırarak yaraladı. Çok korktuk keşke bu saldırgan hayvanlar başıboş bırakılmasa" diye konuştu.
KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Bir anda içeriye giren pitbull cinsi köpeği görenler kaçışmaya başlıyor. Daha sonra bir müşteri köpeği boynundan yakalayarak saldırmasını engelliyor.