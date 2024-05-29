Erken yaşlanma hastalığı 'Progeria'... Türkiye’de sadece 4 kişide var! 1 günü 7 gün olarak yaşıyorlar | Video
Aksaray'da yaşayan 8 yaşındaki Batuhan Bekleviç'te "Progeria" yani halk dilindeki adıyla erken yaşlanma hastalığı tespit edildi. Türkiye'de sadece 4 kişide var bu hastalık. Her 1 günü 7 gün olarak yaşıyorlar. Ailesi çocukları Batuhan'ı Amerika'da tedavi ettiriyor. Her şeye rağmen Batuhan enerjisiyle herkesin gönlünde taht kurdu ve şimdi onun bir de kardeşi oldu. İşte hikayesi....
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
14:54
00:47
Malatya’da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama | Video 29.05.2024 | 15:34
03:30
Köpeğin saldırdığı yaşlı adam dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video 29.05.2024 | 15:54
02:28
Burun yapısı dar olan kediye estetik operasyon | Video 29.05.2024 | 14:34
01:14
02:26
Alkollü sürücü kaza yaptı, eşi üstlenmeye çalıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 29.05.2024 | 13:24
01:47
İstanbul ve Batman’da tefecilere operasyon: 13 gözaltı | Video 29.05.2024 | 12:15
05:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 29.05.2024 | 11:52
01:17
04:03
Köpek saldırısında ölümden dönen çocuğun acılı babası konuştu | Video 29.05.2024 | 11:24
01:21
04:28
00:30
Yolda yürüyen kadın kapkaça uğradı! O anlar kamerada | Video 29.05.2024 | 10:38
01:28
00:22
01:56
Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video 29.05.2024 | 09:48
00:22
01:00
03:58