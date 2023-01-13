Eroin ve sentetik hapla yakalandı, “Abim polis” diyerek savunma yaptı | Video
Aksaray’da eroin ve sentetik uyuşturucu haplarla yakalanan sürücü, “Abim polis” diyerek gözaltına alınmaktan kurtulmaya çalıştı. Polislere uzun süre dil döken şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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