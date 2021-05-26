Video Yaşam Erzincan depremi saniye saniye kameralara yansıdı! | Video

Erzincan depremi saniye saniye kameralara yansıdı! | Video

Erzincan depremi saniye saniye kameralara yansıdı! | Video
26.05.2021 | 09:54

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 00.37'de merkez üssü Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 7,34 kilometre derinliğine kaydedildi. 4,2 büyüklüğündeki deprem Erzincan’ın yanısıra Bayburt’ta da hissedildi. Yaşanan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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