Erzincan depremi saniye saniye kameralara yansıdı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Erzincan depremi saniye saniye kameralara yansıdı! | Video 26.05.2021 | 09:54
04:19
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! İşte o şok itiraflar 26.05.2021 | 13:17
03:17
00:27
Üsküdar’da çekici üzerinde asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti | Video 26.05.2021 | 11:59
26:17
01:47
Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı | Video 26.05.2021 | 11:35
01:16
Bursa’da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi | Video 26.05.2021 | 11:35
01:24
26:17
00:43
Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler | Video 26.05.2021 | 10:30
00:33
Şile’de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi | Video 26.05.2021 | 10:26
08:02
01:07
Marketten televizyonu böyle çalıp kaçtı | Video 26.05.2021 | 10:16
00:44
Ehliyetsiz kuryenin çarptığı araç sahibi sinir krizi geçirdi | Video 26.05.2021 | 10:16
00:37
04:17
Tartıştığı sevgilisine ve arkadaşına evinin önünde kurşun yağdırdı | Video 26.05.2021 | 10:01
02:00
Kadıköy’de kasklı hırsızların motosikleti çaldıkları an kamerada | Video 26.05.2021 | 10:01
05:06
00:18
00:27
Taksim'de kavga kamerada | Video 26.05.2021 | 09:22
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 00.37'de merkez üssü Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 7,34 kilometre derinliğine kaydedildi. 4,2 büyüklüğündeki deprem Erzincan’ın yanısıra Bayburt’ta da hissedildi. Yaşanan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.