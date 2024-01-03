Erzincan’a 2024 yılının ilk karı yağdı | Video
Erzincan’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehir merkezine 2024 yılının ilk karı yağdı. Erzincanlılar güne kar yağışıyla uyandı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
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