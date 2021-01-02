Video Yaşam Erzincan'da 12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı | Video

Erzincan'da 12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı | Video

Erzincan'da 12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı | Video
02.01.2021 | 09:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzincan'da 12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı | Video 04:33
Erzincan'da 12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı | Video 02.01.2021 | 09:34
Bursa'da kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüden polis ekiplerine şok tepki | Video 02:43
Bursa'da kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüden polis ekiplerine şok tepki | Video 02.01.2021 | 10:18
İstanbul'da zamlı taksimetre güncellemesi için bekleyen taksicilerden açıklama Kurtaracak bir zam değil | Video 04:49
İstanbul'da zamlı taksimetre güncellemesi için bekleyen taksicilerden açıklama "Kurtaracak bir zam değil" | Video 02.01.2021 | 09:55
Yılbaşında tedbirleri hiçe saydılar! Polis partiyi bastı “hepimiz akrabayız dediler | Video 01:24
Yılbaşında tedbirleri hiçe saydılar! Polis partiyi bastı “hepimiz akrabayız" dediler | Video 02.01.2021 | 10:16
Viral hastalıkların artmasıyla koronavirüste mutasyon... | video 03:09
"Viral hastalıkların artmasıyla koronavirüste mutasyon..." | video 02.01.2021 | 09:57
Son dakika: İstanbul'da iş adamına suikast tuzağı! Cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:06
Son dakika: İstanbul'da iş adamına suikast tuzağı! Cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.01.2021 | 10:04
Bursa Uludağ mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü | Video 05:05
Bursa Uludağ mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü | Video 02.01.2021 | 09:34
Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler | Video 02:27
Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler | Video 02.01.2021 | 09:48
Bursa'da yangını sigara içerek izleyen vatandaşa 3 Bin 150 TL ceza | Video 03:08
Bursa'da yangını sigara içerek izleyen vatandaşa 3 Bin 150 TL ceza | Video 02.01.2021 | 09:35
Son dakika! Ankara'da apartman garajında 3 kişi ölü bulundu | Video 01:15
Son dakika! Ankara'da apartman garajında 3 kişi ölü bulundu | Video 02.01.2021 | 09:48
Basra Körfezi'nde gövdesinde mayın tespit edilen tanker tahliye edildi | Video 00:11
Basra Körfezi'nde gövdesinde mayın tespit edilen tanker tahliye edildi | Video 02.01.2021 | 09:36
Bodrum'da yakalanan ve askere gitmek istediğini söyleyen genç yoklama kaçağı çıktı | Video 03:12
Bodrum'da yakalanan ve askere gitmek istediğini söyleyen genç yoklama kaçağı çıktı | Video 02.01.2021 | 08:47
Bekçiden kaçan genç: Yakalayamazdınız da komisere dua edin | Video 01:49
Bekçiden kaçan genç: "Yakalayamazdınız da komisere dua edin" | Video 02.01.2021 | 08:47
Karı-koca sobadan sızan gazdan öldü, çocukları tedavi altında | Video 00:49
Karı-koca sobadan sızan gazdan öldü, çocukları tedavi altında | Video 02.01.2021 | 08:47
Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş caddede taksiciler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:09
Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş caddede taksiciler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 02.01.2021 | 09:16
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen doğum gününü böyle kutladı | Video 00:26
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen doğum gününü böyle kutladı | Video 02.01.2021 | 09:25
Adana'da gayrimenkul dolandırıcılarının pandemi fırsatçılığı | Video 06:48
Adana'da gayrimenkul dolandırıcılarının pandemi fırsatçılığı | Video 02.01.2021 | 08:47
Antalya’da 'dur' ihtarına uymayan avukat ortalığı birbirine kattı | Video 04:46
Antalya’da 'dur' ihtarına uymayan avukat ortalığı birbirine kattı | Video 02.01.2021 | 09:05
Alkollü sürücüden tepki çeken sözler; Ölünün bile üstünden geçeceksin 02:50
Alkollü sürücüden tepki çeken sözler; "Ölünün bile üstünden geçeceksin" 02.01.2021 | 08:48
Köpekleri besleyip tavuk çiftliğinden panel çitleri çaldılar | Video 01:59
Köpekleri besleyip tavuk çiftliğinden panel çitleri çaldılar | Video 02.01.2021 | 08:47

Erzincan’da 12 yaşındaki ilköğretim 6. sınıf öğrencisi, babasının verdiği harçlıkları biriktirerek 3 buzağı aldı. Pandemi sürecinde babasının yanında çiftçiliğe atılan kıza, Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ziyarette bulunuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Gevenlik köyünde 12 yaşındaki Işıl Su Ece Ergül, babasının verdikleri harçlıklarla 3 adet bu sene dünyaya gelen dişi buzağı aldı. Hayvan sevgisi ve veteriner olma arzusuyla çiftçiliğe atılan Işıl Su Ece Ergül, bölgenin en genç çiftçisi unvanını aldı. Pandemi sürecinde online derslerden arta kalan zamanın büyük bir bölümünü buzağılarla ilgilenerek geçiren Işıl Su Ece Ergül'e Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül ziyarette bulundu.


Işıl Su Ece Ergül hayvan sevgisinin kendisini buzağı almaya ittiğini ifade ederek, "6. sınıf öğrencisiyim 12 yaşındayım. Hayvanları çok sevdiğim için babamın verdiği harçlıkları biriktirerek dana aldım. İlk bu kararımı babama söyledim o da olumlu karşıladı. Kedi, köpek harici ben çiftlik hayvanlarını da seviyorum. İleride veteriner olmak istiyorum" dedi.


Işıl Su Ece Ergül'ün babası Bülent Ergül ise kızının buzağı almak istediğini duyunca kendisine destek verdiğini kaydederek, "İnşaat işiyle uğraşıyorum. Bu pamdemi sürecinde yatırımımın bir kısmını hayvancılığa yönlendirmeye karar verdim. Pandemi sürecinde gıda sektörünün önemini daha da iyi anladık. Kızım bir gün bana bir teklifle geldi. Baba ben büyükbaş hayvan almak istiyorum. En azından geleceğe bir yatırım olur. Senin hayvanların içerisinde beraber bakarız. Bende ne kadar parası olduğunu sordum. Harçlıklardan biriktirdiğim bir miktar parası olduğunu söyledi. 3 tane bu senenin dişi danalarından aldık. Kendisi ilgileniyor. Hayvanların tımarını yapıyor, temizliğini yapıyor, beslenmelerini sağlıyor. Çiftçiliğe atıldı." diye konuştu.


Gevenlik köyünde bölgenin en genç çiftçisini ziyaret ederek hediye veren Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül'de şunları söyledi:
"Bugün Bülent beyin işletmesine geldik. İşletme ziyaretlerinde Bülent bey kızının hayvan aldığını söylemişti. Işıl Su, Tercan ilçemizin en küçük çiftçisi. Belki de Türkiye'de en genç sayılı hayvancılıkla uğraşan evlatlarımızdan bir tanesi. Kendisini biz tebrik ediyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak her daim desteğimiz yanında olacaktır. Malum pandemi sürecindeyiz. Bakanlığımızın en uç birimi taşra teşkilatları olarak her daim vatandaşlarımızın yanındayız. Üretmek istiyoruz, üretimi artırmak istiyoruz. Üreterek zor günlerin üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Tercan ilçemiz Doğu'daki nadir ilçelerden de bir tanesidir. Hem toprağı hem hayvanı verimlidir."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA