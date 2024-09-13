Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Refahiye ilçesinde, saat 09.48'de, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9,48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.