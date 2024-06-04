Erzincan’da 8 adrese eş zamanlı operasyon | Video
Erzincan’da 7 şüpheli şahsın yakalanması için 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İkametleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet av tüfeği, 36 adet 9*19 fişek, 1 adet 7*65 fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet 300 mg hap, 1 adet şarjör, 40 adet kurusıkı tabanca fişeği, 20 adet farklı çap ve ebatlarda bıçak, 2 adet kama, 1 adet mınçıka ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikatın adli makamlarca devam etmekte olduğu bildirildi.
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