Erzincan’da çakan şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı 01.10.2024 | 09:00 Erzincan’da sabah saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat), Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



Öte yandan Erzincan'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yağmur nedeniyle ana caddeler su birikintileriyle doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.