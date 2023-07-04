Erzincan’da düğün konvoyunda trafik kazası: 7 yaralı | Video 04.07.2023 | 09:07 Erzincan’da düğün konvoyunda bulunan araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Geçit Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi, Geçit Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, düğün merasimi sonrası oluşturulan konvoy seyir halindeyken zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada motor kısmı hurdaya dönen iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 7 yaralı ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Trafik polislerinin kaza mahallinde yaptıkları olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.