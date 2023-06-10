Erzincan'da feci kaza! Kimyasal malzeme yüklü tır, başka bir tır ile çarpıştı | Video 10.06.2023 | 14:39 Erzincan'da kimyasal malzeme yüklü tır ile bir başka tırın çarpışması sonucu çıkan yangında tırlar alev topuna döndü. İlk belirlemelere göre 2 sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Erzincan- Sivas karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen kimyasal malzeme yüklü tır ile bir başka tır Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde virajda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yapıştırıcı sprey yüklü olduğu tahmin edilen tırda ki kimyasalların patlama anları kameralara yansıdı. Refahiye-Erzincan kara yolu çift taraflı güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin ardından soğutma çalışması yapılıyor. İlk belirlemelere göre kimliği belirsiz iki tırın da sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.