Erzincan’da iki sürücü arasında yol verme kavgası kamerada | Video
Erzincan’da kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğünü ileri süren motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünü yumrukladı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
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