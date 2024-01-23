Erzincan’da kar yağışı vatandaşları sevindirdi | Video
Erzincan şehir merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezine yılın ikinci karı yağdı.
Karla birlikte tamamen beyaz örtüye bürünen sarıçamların bulunduğu ormanlık alanlar ise adeta kartpostallık görüntü oluşturdu.
Yağan karın kendilerini mutlu ettiğini belirten Enes Sevilir isimli vatandaş, "Uzun zamandır kent merkezinde kar yoktu. Bugün çok güzel bir kar yağışı başladı. Havada çok soğuk değil. Kar altında yürüyüş yapıp karın keyfini çıkarıyoruz" dedi.
Öte yandan kar yağışı altında kestane satan esnafta Erzincan'da kış mevsiminin yeni kendini gösterdiğini kaydetti.
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