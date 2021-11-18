Video Yaşam Erzincan'da midibüste rehine kurtarma tatbikatı | Video
Erzincan'da midibüste rehine kurtarma tatbikatı | Video

Erzincan'da midibüste rehine kurtarma tatbikatı | Video

18.11.2021 | 09:17

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Erzincan'da özel harekât polisleri, ulaşım araçlarının kaçırılması tatbikatı yaptı. Nefes kesen tatbikat gerçeği aratmadı.

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Erzincan'da özel harekât polisleri, yolcu midibüsünde rehine kurtarma tatbikatı yaptı. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipleri tebrik etti. Senaryo gereği, Erzincan- Erzurum kara yolunun Saztepe mevkiinde, teröristlerce içinde yolcuların bulunduğu bir midibüsün alıkonulduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi ekipleri yönlendirildi. 'Teslim ol' çağrısına uymayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve rehinelerin kurtarılması için midibüse operasyon düzenledi. Ses ve sis bombaları attıktan sonra camlardan ve kapılardan midibüse giren ekipler, yolcuları rehin alan teröristleri etkisiz hale getirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatın ardından İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, ekipleri tebrik etti.

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