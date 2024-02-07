Erzincan’da piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 07.02.2024 | 13:50 Erzincan’da piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirilerek olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, Türk Ceza Kanunu 188'inci maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna karşı polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan toplam 55 kilo 428 gram skunk maddesi ele geçirildi.Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirirken ekipler tarafından yakalanan zanlı Ö.Y. ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.