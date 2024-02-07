Erzincan’da piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video
Erzincan’da piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirilerek olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirirken ekipler tarafından yakalanan zanlı Ö.Y. ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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