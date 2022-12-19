Video Yaşam Erzincan’da sis ve soğuk hava etkili oluyor | Video
Erzincan’da sis ve soğuk hava etkili oluyor | Video

Erzincan’da sis ve soğuk hava etkili oluyor | Video

19.12.2022 | 09:43

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Erzincan güne sis, pus, kırağıyla uyandı. Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu.

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Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşatırken, farklı noktalarda maddi hasarlı kazalar oldu. Yer yer etkisini arttıran sis ve pus nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Mesailerine gitmek için evinden çıkan Erzincanlılar, olabildiğince dikkatli bir şekilde işyerlerine gitmeye çalıştı. Erzincan'ı örtüleyen sis uzun süre devam etti. Soğuk havanında etkili olduğu kentte yol kenarındaki ağaçların dallarına kırağı düştü. Çatalarmut köyü yolu üzerindeki kırağı tutan ağaçlar adeta görsel şölen oluşturdu.
Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan'da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

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