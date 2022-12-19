Erzincan’da sis ve soğuk hava etkili oluyor | Video

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Erzincan güne sis, pus, kırağıyla uyandı. Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu.
Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan'da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.