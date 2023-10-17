Erzincan’da sonbaharda renk cümbüşü | Video
Erzincan’da sonbaharın gelmesiyle dağlarda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.
İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.
Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyülüyor.
Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor. Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.
Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:12
Erzincan’da sonbaharda renk cümbüşü | Video 17.10.2023 | 08:57
03:26
01:48
02:07
Esenyurt’ta kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 16.10.2023 | 16:33
02:10
Motosiklet demir yığınlarına çarptı: 2 ağır yaralı | Video 16.10.2023 | 14:16
00:07
00:28
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 16.10.2023 | 13:45
01:13
Alanya’da feci kaza! Ukraynalı kadın hayatını kaybetti | Video 16.10.2023 | 11:56
00:54
02:26
Sultangazi'de ev sahibi tartıştığı kiracısını vurdu! | Video 16.10.2023 | 11:50
00:15
Savaş değil düğün: Havaya rastgele ateş açtılar! | Video 16.10.2023 | 11:37
02:23
Yol verme tartışmasında şoförü darp edip, İETT otobüsünü taşladı | Video 16.10.2023 | 11:33
00:55
Aladağlar’a mevsimin ilk karı düştü | Video 16.10.2023 | 11:21
00:43
03:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Ekim 2023 Pazartesi atv izle! 16.10.2023 | 10:38
00:34
Gaziantep'te 22 kilo eroin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı | Video 16.10.2023 | 10:29
00:47
03:56
Gaziantep’te yangın paniği: Park halindeki 5 araç küle döndü | Video 16.10.2023 | 09:43
02:38
Sultangazi'de iş yerinden fırını çalan şüpheli kamerada 16.10.2023 | 09:39