Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı | Video
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda şarampole devrilen yolcu otobüsünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralandı.
Jandarma ekipleri olay mahallinde çalışmalarını sürdürürken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
02:09
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 30.03.2023 | 08:31
01:34
Kars’a Mart karı yağdı, şehir beyaza büründü | Video 30.03.2023 | 08:20
00:39
03:28
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı | Video 30.03.2023 | 08:18
01:58
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü | Video 30.03.2023 | 00:24
06:42
Kastamonu ve Sinop'ta kısa sürede konutlar teslim edildi | VİDEO 29.03.2023 | 23:47
04:48
Kabe’de insan seli | Video 29.03.2023 | 21:35
01:43
Hatay’da fırtına çadırları yıktı | Video 29.03.2023 | 21:08
01:21
04:13
04:46
04:50
87 yaşındaki vatandaş, 1962 model vosvosuna gözü gibi bakıyor | Video 29.03.2023 | 10:39
03:33
Kazada kopan serçe parmağı saatlerce aradılar | Video 29.03.2023 | 10:56
01:10
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı kamerada | Video 29.03.2023 | 10:39
02:03
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oldu | Video 29.03.2023 | 10:39
05:12
Sundurmadan düşen parça depremzede gencin telefonunu böyle parçaladı | Video 29.03.2023 | 10:39
00:50
İstanbul Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı | Video 29.03.2023 | 10:39
01:46
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor | Video 29.03.2023 | 10:39
01:01
Leyleklerin göçü İstanbul’da kameraya yansıdı | Video 29.03.2023 | 10:28