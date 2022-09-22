Erzincan'daki anız yangını çevreye sirayet etmeden söndürüldü | Video

Erzincan’ın Mahmutlu köyünde arazide çıkan anız yangını fazla büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmutlu köyü arazisinde akşama doğru anız yangını olduğu vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye anız yangınını fazla büyümeden kontrol altına aldı.Ekipler soğutma çalışması yaparak yangın mahallinden ayrıldılar.