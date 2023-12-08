Erzincan’ı sis sardı: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 08.12.2023 | 10:58 Erzincan, sisli havanın etkisine girdi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilde kazalar yaşanmaması için sürücüler oldukça dikkat etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yeni bir yağışlı hava sistemin etkisi altına giren Erzincan'da yoğun sisin gün boyunca lokal olarak etkili olması bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının yaklaşık sıfır derece düşmesiyle birlikte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, erken saatlerde trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.Meteorolojiden alınan bilgilere göre sis nedeniyle Erzincan da bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüler sis nedeniyle dörtlülerini ve sis lambalarını yakarak ilerleyebildi.