Erzincan’ı sis sardı: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video
Erzincan, sisli havanın etkisine girdi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilde kazalar yaşanmaması için sürücüler oldukça dikkat etti.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre sis nedeniyle Erzincan da bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüler sis nedeniyle dörtlülerini ve sis lambalarını yakarak ilerleyebildi.
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