Video Yaşam Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı | Video
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı | Video

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı | Video

17.12.2021 | 09:29

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Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı ve sis etkili oluyor.

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