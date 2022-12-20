Video Yaşam Erzincan’ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar ve tipi etkili oldu | Video
Erzincan’ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar ve tipi etkili oldu | Video

Erzincan’ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar ve tipi etkili oldu | Video

20.12.2022 | 08:34

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Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu. Kent merkezine ise yağmurla karışık mevsimin ilk karı yağdı.

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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı etkiledi. Erzincan-Sivas kara yolu üzeri Sakaltutan ve 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Kızıldağ Geçidi'nde konuşlu Karayolları 162. Şubesi Şefliği Kızıldağ Bakımevi ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf etti. Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Yolda kalan tır sürücüleri de araçlarına zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.

Öte yandan Erzincan merkeze de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yerde tutmadı.

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