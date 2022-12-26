Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı eksi 7’ye düştü | Video

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Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Erzurum, buz kesti.
İşe gitmek için buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, "Hava sıcaklığı eksi 7 derece. Buz tutan araçlarımızın camlarını kazırken bile ellerimiz donuyor. Kar yağmamasına rağmen dondurucu havalar etkili" dedi.
Öte yandan bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum'da 10, Ardahan'da 19, Bayburt'ta 6, Erzincan'da 1 olarak ölçüldü.