Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı eksi 7’ye düştü | Video

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Erzurum, buz kesti.

Kar yağışının etkili olmadığı Erzurum'da soğuk hava nedeniyle araçların camları, caddeler, ağaçlar kırağı ve buz tuttu. Gece hava sıcaklığının eksi 10, gündüz eksi 7 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da her yer buz tuttu. Kırağı tutan ağaçlar görsel şölen oluşturdu.İşe gitmek için buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, "Hava sıcaklığı eksi 7 derece. Buz tutan araçlarımızın camlarını kazırken bile ellerimiz donuyor. Kar yağmamasına rağmen dondurucu havalar etkili" dedi.Öte yandan bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum'da 10, Ardahan'da 19, Bayburt'ta 6, Erzincan'da 1 olarak ölçüldü.