Video Yaşam Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı eksi 7’ye düştü | Video
Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı eksi 7’ye düştü | Video

Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı eksi 7’ye düştü | Video

26.12.2022 | 11:59

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Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Erzurum, buz kesti.

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Kar yağışının etkili olmadığı Erzurum'da soğuk hava nedeniyle araçların camları, caddeler, ağaçlar kırağı ve buz tuttu. Gece hava sıcaklığının eksi 10, gündüz eksi 7 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da her yer buz tuttu. Kırağı tutan ağaçlar görsel şölen oluşturdu.

İşe gitmek için buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, "Hava sıcaklığı eksi 7 derece. Buz tutan araçlarımızın camlarını kazırken bile ellerimiz donuyor. Kar yağmamasına rağmen dondurucu havalar etkili" dedi.

Öte yandan bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum'da 10, Ardahan'da 19, Bayburt'ta 6, Erzincan'da 1 olarak ölçüldü.

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