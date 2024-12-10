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Erzurum şehidini dualarla uğurladı | Video

Erzurum şehidini dualarla uğurladı | Video

10.12.2024 | 16:12

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu düşen helikopterde şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergis için memleketi Erzurum’da bir tören düzenlendi. Şehit Astsubay Çavuş Taha Nergis, babaocağı olan Palandöken ilçesi Güzelyurt Köyü’nde toprağa verildi.

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Isparta ili Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu Şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi havayolu ile Erzurum Askeri Havaalanına getirildi. Burada yapılan karşılama töreni sonrası şehidin cenazesi Palandöken İlçesi Güzelyurt Köyü'nde bulunan baba evine getirildi. Evlatlarının tabutuna sarılan annesi, babası ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Astsubay Çavuş Taha Nergis, kılınan cenaze namazına müteakip Güzelyurt Mahallesi Kabristanlığına defnedildi.

Şehit cenaze törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9.Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.
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