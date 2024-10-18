Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı 18.10.2024 | 10:15 Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında yağdı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, gece ilerleyen saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü. Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı. Sonbahar mevsiminin yaşandığı ekim ayının ortalarında şehir merkezinde etkili olan kar vatandaşları şaşırttı.