Erzurum’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video
Erzurum’da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Meydana gelen kazada sürücüler Miraç Ö. ve Feyza H. ile araçlarda bulunan Muhammed Osman Ç, Yusuf Ensar H. ve Elif Reyyan H. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambülanslarla şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
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