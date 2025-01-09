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Erzurum’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video

Erzurum’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video

09.01.2025 | 13:49

Erzurum’da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yakutiye İlçesi Şükrüpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı kavşağında, Miraç Ö. yönetimindeki 06 BM 2595 plakalı otomobil, Oğuzhan K.'nin kullandığı 06 DDH 718 plakalı otomobile çarptı. Bu arada çarpmanın etkisiyle ön taraftaki Feyza H'nin idaresindeki 25 AY 501 plakalı otomobilde kazaya karıştı.
Meydana gelen kazada sürücüler Miraç Ö. ve Feyza H. ile araçlarda bulunan Muhammed Osman Ç, Yusuf Ensar H. ve Elif Reyyan H. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambülanslarla şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
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