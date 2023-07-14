Erzurum'da 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede | Video
ERZURUM'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Düzensiz göçmenleri, sınır kentlerinden alarak önce Erzurum'a buradan da batı illerine gönderdikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. 63 düzensiz göçmeni yakalayan polis, göçmen kaçakçılığı organizasyonunu yönettiği iddiasıyla 7 şüpheliyi de, kendi adreslerinde gözaltına aldı. 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı.
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