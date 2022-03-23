Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
46:26
00:28
00:56
Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı | Video 23.03.2022 | 16:26
00:36
Erzurum'da 80 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi | Video 23.03.2022 | 16:29
05:11
00:37
01:07
Kanyonda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı | Video 23.03.2022 | 16:06
00:31
Sokak ortasında husumetlisinin peşinden silahla böyle koştu | Video 23.03.2022 | 16:05
03:53
00:38
Harran'da firari zanlı nefes kesen operasyon ile yakalandı | Video 23.03.2022 | 15:31
01:39
Tuzla’da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 23.03.2022 | 15:05
01:38
03:16
Sigara vermeyen market çalışanına saldırı kamerada | Video 23.03.2022 | 14:53
00:54
01:33
Benzin alıp alışveriş yaptılar! Adım adım iz sürerek yakaladılar | Video 23.03.2022 | 14:26
01:27
Mersin’de bir evde 46 tabanca yakalandı | Video 23.03.2022 | 14:06
00:18
03:44
Kazazede kuş, itfaiyenin maskotu oldu | Video 23.03.2022 | 14:07
02:55
İzmit’te tünelde feci zincirleme kaza: 3 kamyon birbirine girdi! | Video 23.03.2022 | 13:15
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin narkotik madde ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 80 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ercüment S. İsimli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.