Erzurum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi | Video

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaban domuzu sürüsü Kıbrıs Mahallesi tarafından ilçeye girerek yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı. Aç kalan domuz sürüsünün ilçe merkezine gelerek mahalle aralarında yiyecek aradığı görüntülenirken domuzların saldırma ihtimalini düşünmeyen bir vatandaş ise elindeki cep telefonu kamerasıyla yemek arayan domuzları yakından çekmeye çalıştı.