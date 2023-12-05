Erzurum’da aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon | Video
Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce aranan şahısların yakalanması yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şahıs yakalandı.
Yapılan operasyonlarda, M.E.M (35) Basit Yaralama, Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçlarından 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, H.T (35) Hırsızlık, Cebir Kullanarak Silahla ve Birden Fazla Kişiyle Birlikte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak, Kasten Yaralama ve Yağma suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, K.A. (Erzurum-2001) Hırsızlık, suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan1 şahıs, M.F.A (25) Hırsızlık, İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, A.T (41) Cebir Kullanarak Silahla ve Birden Fazla Kişiyle Birlikte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezası bulanan 1 şahıs, Y.D (44) Hükümlü Tutuklu Kaçması ve Borçlunun Ödeme Şartlarını İhlal suçlarından 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, E.C (34) Bıçaklı ve Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Bulundurma suçundan 5 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Y.B (40) Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması suçundan 8.000 TL APC bulunan 1 şahıs, Ö.D (23) Basit Yaralama suçundan yakalama kararı bulunan 1 şahıs, E.Ö (49) TCK 191 suçundan yakalama kararı bulunan 1 şahıs, N.S (50) Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan yakalama kararı bulunan1 şahıs olmak üzere, toplamda 11 şahıs adli işlemlerin akabinde cezaevine teslim edildi.
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