Erzurum’da ‘Arka Sokaklar’ operasyonu | Video
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuşçulara yönelik ‘Arka Sokaklar’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 şahıstan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 4 şüpheli şahıs savcılıktan, 7 şüpheli şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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