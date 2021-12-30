Video Yaşam Erzurum'da buz kesen nehirlerde görsel şölen | Video
Erzurum'da buz kesen nehirlerde görsel şölen | Video

Erzurum'da buz kesen nehirlerde görsel şölen | Video

30.12.2021 | 12:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzurum’da buz kesen nehirlerde görsel şölen | Video 03:50
Erzurum'da buz kesen nehirlerde görsel şölen | Video 30.12.2021 | 12:59
Yaralı domuz duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı | Video 02:37
Yaralı domuz duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı | Video 30.12.2021 | 12:51
Ahmet Özhan’dan bir A.Ş.K. hikayesi... ’Ayrılık Yaman Kelime’ 15:32
Ahmet Özhan'dan bir A.Ş.K. hikayesi... 'Ayrılık Yaman Kelime' 30.12.2021 | 12:38
SON DAKİKA: Antalya’da fırtına ve kuvvetli yağış! Uçan çatı ve klima üniteleri 5 araca hasar verdi 02:26
SON DAKİKA: Antalya'da fırtına ve kuvvetli yağış! Uçan çatı ve klima üniteleri 5 araca hasar verdi 30.12.2021 | 12:24
SON DAKİKA: Antalya için Meteoroloji’den ’Kırmızı kod’ uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağıştan görüntüler... 02:26
SON DAKİKA: Antalya için Meteoroloji'den 'Kırmızı kod' uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağıştan görüntüler... 30.12.2021 | 12:24
Üsküdar’da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu | Video 04:34
Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu | Video 30.12.2021 | 10:12
Definecilerin kazdığı tünele düşen kadın: Kaleyi gezmeye geldik, bir anda düştüm | Video 05:12
Definecilerin kazdığı tünele düşen kadın: "Kaleyi gezmeye geldik, bir anda düştüm" | Video 30.12.2021 | 11:57
Hırsızlık için çaldığı aracı işi bitince çaldığı yere bıraktı | Video 00:44
Hırsızlık için çaldığı aracı işi bitince çaldığı yere bıraktı | Video 30.12.2021 | 11:52
16 yaşındaki Soner 4 yıl önce pitbull saldırısına uğramıştı! Yaşadığı travmayı bir türlü atlatamadı | Video 05:42
16 yaşındaki Soner 4 yıl önce pitbull saldırısına uğramıştı! Yaşadığı travmayı bir türlü atlatamadı | Video 30.12.2021 | 10:43
Son Dakika: Antalya’da ’kırmızı kod’ uyarısından sonra beklenen yağış başladı... Fırtına çatıları uçurdu! | Video 00:41
Son Dakika: Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısından sonra beklenen yağış başladı... Fırtına çatıları uçurdu! | Video 30.12.2021 | 11:10
Dolandırıcılara yılbaşı pençesi | Video 02:09
Dolandırıcılara yılbaşı pençesi | Video 30.12.2021 | 11:10
Suç örgütleri ve çetelere satıyorlardı! 80 silahla yakalandılar | Video 01:34
Suç örgütleri ve çetelere satıyorlardı! 80 silahla yakalandılar | Video 30.12.2021 | 11:08
Asiye’nin saldırıya uğradığı sitenin yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş | Video 02:27
Asiye'nin saldırıya uğradığı sitenin yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş | Video 30.12.2021 | 10:52
Şişli’de otelde vahşet! Genç kadın, yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu! | Video 02:20
Şişli'de otelde vahşet! Genç kadın, yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu! | Video 30.12.2021 | 10:37
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları! Bir anda yayaların arasına daldı | Video 02:14
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Bir anda yayaların arasına daldı | Video 30.12.2021 | 10:38
4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor | Video 05:42
4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor | Video 30.12.2021 | 10:38
Adana’da 2 torbacı tutuklandı | Video 01:05
Adana'da 2 torbacı tutuklandı | Video 30.12.2021 | 10:12
Araca çarpıp kaçtı, yakalanınca kıyafetlerini çıkardı | Video 03:20
Araca çarpıp kaçtı, yakalanınca kıyafetlerini çıkardı | Video 30.12.2021 | 09:39
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 00:21
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 30.12.2021 | 10:14
Bursa’da bir garip olay! Kaza yaptı ardından uyuya kaldı | Video 00:13
Bursa'da bir garip olay! Kaza yaptı ardından uyuya kaldı | Video 30.12.2021 | 09:39

Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası nehirler ve dereler dondu. Donan nehirler adeta buz pistlerini anımsattı. Bitkilerin üzerine oluşan kırağılar ise görsel şölen sundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA