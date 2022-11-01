Erzurum'da doğalgaz patlaması! Yerden yükselen alevleri kürekle toprak atarak söndürmeye çalıştılar | Video
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Erzurum’un Palandöken ilçesinde doğalgaz patlaması mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bölgede doğalgaz hizmeti sağlayan Palan Doğalgaz ekiplerinin geç müdahalesi mahallede paniğe neden oldu.
Bölgede bulunan araçlar sahiplerince alınmaya çalışılırken ekiplerin küreklerle yangına müdahale etmeye çalışması dikkat çekti.
Ekiplerin gelmesinin ardından söndürme tüpleri ile yangın söndürüldü. Daha sonra iş makinaları bölgede çalışmasını sürdürdü.