Erzurum’da dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:45
Veterineri telefonla görüntülü arayıp eşeğe böyle doğum yaptırdı 29.04.2021 | 12:37
00:22
01:20
Erzurum’da dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı | Video 29.04.2021 | 12:45
01:30
01:15
11:51
04:40
03:11
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobil böyle çarptı | Video 29.04.2021 | 11:46
00:46
Son dakika! Bolu Dağı ulaşıma kapatıldı | Video 29.04.2021 | 12:01
02:07
Yüksekova’da "Süper Ay" güzelliği | Video 29.04.2021 | 11:04
00:31
Konya’da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 29.04.2021 | 11:04
02:49
03:02
01:48
İftarlık pidenin içinden 3 santimlik vida çıktı | Video 29.04.2021 | 10:37
01:16
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 29.04.2021 | 10:13
01:55
Tekirdağ'da fabrika yangını | Video 29.04.2021 | 10:13
11:23
03:26
01:50
Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti 29.04.2021 | 08:52
Erzurum’da sahibinin elinden kaçan at, trafiği birbirine kattı. Arkasındaki araba ile trafikte dörtnala koşan at, bir çok arabaya zarar verdi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sahibinin elinden kaçan at arkasında ki arabayla trafiği altüst etti. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan Gürcükapı Caddesi'ne kadar dört nala koşan at trafikte araçlara çarparak maddi hasar verdi. O anları cep telefonu ile kaydeden Erzurum Macera Ofroad Kulüp Başkanı Lokman Toptaş tarafından dört nala koşan at, Demirciler Mahallesi'nde önünü kesilerek durduruldu. Atı bir yere bağlayan Toptaş, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri atın sahibine ulaşamayınca Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi.
Belediye görevlileri tarafından at arabadan çözülerek merkeze götürüldü.