Erzurum'da eksi 25 derecede HES göleti buz tuttu | Video 01.01.2025 | 14:31 Erzurum'un Aşkale ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 25 dereceye düşmesi ile HES göleti buz tuttu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aşkale ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı ve sonrasında sıfırın altında eksi 25 dereceye ulaşan soğuk hava, yaban ve sokak hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Sokak hayvanları ot yığınları ve zemine yakın çatılara sığınırken, yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ise zaman zaman köylere ve yerleşim yerlerine iniyor.Şiddetli soğukların yaşandığı ilçedeki HES göleti de buz tuttu.