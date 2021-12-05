Video Yaşam Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu | Video
Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu | Video

Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu | Video

05.12.2021 | 11:05

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Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan soğuk hava çok sayıda aracın donmasına neden oldu.

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Dün gece Aşkale'de termometreler eksi 20'yi gösterirken gece yaşanan soğuğun etkisiyle gündüz bir çok araç çalışmadı.
Araç sahipleri birbirlerine yardımcı olurken yetersiz kalan otomobiller çekiciler yüklenerek tamirhanelere götürüldü.

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