Erzurum'da feci ölüm! Babasının kullandığı forkliftte bulunan laminantlar, oğlunun üzerine böyle devrildi | Video
Erzurum’da Demirciler Çarşısı’nda meydana gelen acı olay herkesi üzdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; baba Aleaddin Ataş’ın (51) kullandığı forkliftte bulunan ve kamyona yüklenmek istenen laminantların bir anda devrilmesiyle yüklerin altında kalan 14 yaşındaki Ahmet Ataş hayatını kaybetti.
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