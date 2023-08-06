Erzurum’da iki düğün sonrası silahlı bıçaklı kavga | Video 06.08.2023 | 08:41 Erzurum’da Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde iki ayrı düğünde yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgaya polis müdahale etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre bugün akşam Yakutiye İlçesi Bosna caddesinde ve Palandöken ilçesi Köşk Mahallesinde iki ayrı düğünde taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçak kullanılan kavgalara polis çok sayıda ekip ile müdahale etti. Taraftarları sakinleştirmeye çalışan polis kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti. Kavgalarda yaralanan şahıslar 112 ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.