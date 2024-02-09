Video Yaşam Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

09.02.2024 | 14:09

Erzincan’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’ncü sınıf öğrencisi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

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Erzincan merkez Kurutilek Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden birisi olan Yusuf Sizer (23) tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sizer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erzurum'dan gelen ailesine teslim edildi.

Kurutilek Mahallesi eski çayırlı yolu mevkiinde 8 Şubat'ta E.T.K'nin kullandığı otomobil ile A.T. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.
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