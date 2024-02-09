Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Erzincan’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’ncü sınıf öğrencisi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.
Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sizer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erzurum'dan gelen ailesine teslim edildi.
Kurutilek Mahallesi eski çayırlı yolu mevkiinde 8 Şubat'ta E.T.K'nin kullandığı otomobil ile A.T. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:50
Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.02.2024 | 14:09
02:38
02:09
06:01
Öldürülen Ramazan Pişkin’in avukatından açıklama | Video 09.02.2024 | 13:08
08:45
Zam isteyip kiracısını çatalla yaralayan ev sahibine 7 yıl hapis | Video 09.02.2024 | 13:04
01:37
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi | Video 09.02.2024 | 12:21
00:34
Pazarcı esnafı ile vatandaş yumruklu sopalı kavga kamerada | Video 09.02.2024 | 12:21
01:32
3 evi soyan suç makinesi hırsız böyle yakalandı | Video 09.02.2024 | 12:21
06:37
9 yaşındaki Harun'un bağırsağından 13 mıknatıs çıkarıldı | Video 09.02.2024 | 12:22
00:35
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 Gözaltı | Video 09.02.2024 | 11:56
00:40
Adana’da “NARKOGÜÇ-48” operasyonunda: 16 gözaltı | Video 09.02.2024 | 11:54
01:37
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi | Video 09.02.2024 | 11:51
01:00
00:20
00:54
07:26
00:54
Rize’de binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 09.02.2024 | 11:12
01:24
01:50
04:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 09.02.2024 | 11:03