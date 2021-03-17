Erzurum'da indirim pandemiyi unutturdu | Video

Erzurum’da bir mağazanın zücaciye ürünlerinde yaptığı indirim vatandaşlara pandemiyi unutturdu.

Erzurum'da bir alış veriş merkezinde zücaciye ürünlerinde indirim yapılacağını öğrenen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren işyeri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kısa sürede yoğunlaşan kalabalık sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarken, polise yapılan ihbar sonrası güvenlik güçleri işyeri önünde tedbir aldı. Vatandaşları mesafe kuralları içerisinde tek sıraya yapan polis vatandaşların sıralı olarak alış veriş merkezine girmesini sağladı. Çoğunluğunu ev kadınlarının oluşturduğu kalabalık pandemi sürecinde yaşanan bilinçsizliği gözler önüne serdi.