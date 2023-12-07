Video Yaşam Erzurum'da kargaların ceviz merakı | Video
Erzurum'da kargaların ceviz merakı | Video

Erzurum'da kargaların ceviz merakı | Video

07.12.2023 | 10:20

Erzurum’da ceviz çuvallarına musallat olan kargalarla baş edemeyen esnaf onlara günlük olarak pay vermek zorunda kalıyor.

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Erzurum'un en eski semtlerinden biri olan Gürcükapı'da asırlardan beri devam eden ticaret hayatı zaman zaman renkli görüntülere de sebep oluyor. Halk arasında Hacılar Hanı ya da Habip Baba Çarşısı olarak bilinen yerde aktarlar ve çerez satıcıları yoğunlukta bulunuyor. Çarşıda dükkanların önüne konulan ürünlere ise kargalar uzun zamandır musallat oldu ve esnafı adeta bıkkınlık noktasına getirdi. Özellikle kabuklu cevizleri ustalıkla çalan hırsız kargalarla baş edemeyeceğini anlayan esnaf artık onlara günlük belirli miktarda kabuklu ceviz veriyor. Aktarda çalışan Asaf Kellecioğlu, kargaların önce çuvallardan cevizleri aldıklarını fark ettiklerini, bununla baş edemeyince günlük yaklaşık bir kilo cevizi araçların üzerine bıraktıklarını ve kargaların rutin olarak her gün gelip aldıklarını söyledi.
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