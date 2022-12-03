Video Yaşam Erzurum'da keçi kurtarma operasyonu | Video
Erzurum'da keçi kurtarma operasyonu | Video

Erzurum'da keçi kurtarma operasyonu | Video

03.12.2022 | 09:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:25
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 03.12.2022 | 10:09
Son Dakika: Eyüpsultan’da minibüs devrildi! Yaralılar var | Video 04:46
Son Dakika: Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var | Video 03.12.2022 | 10:44
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca Bonzai ile suçüstü yakalandılar | Video 00:28
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca Bonzai ile suçüstü yakalandılar | Video 03.12.2022 | 10:33
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 00:47
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 03.12.2022 | 10:09
Hatay’da ‘kökünü kurutma’ operasyonunda 97 kişi tutuklandı | Video 00:55
Hatay’da ‘kökünü kurutma’ operasyonunda 97 kişi tutuklandı | Video 03.12.2022 | 10:09
Erzurum’da keçi kurtarma operasyonu | Video 07:11
Erzurum'da keçi kurtarma operasyonu | Video 03.12.2022 | 09:55
İlk ders millilerden | Video 03:26
İlk ders millilerden | Video 03.12.2022 | 10:07
Jandarma’dan kaçak tütün operasyonu | Video 01:38
Jandarma’dan kaçak tütün operasyonu | Video 03.12.2022 | 09:55
İstanbul Boğazı’nda iki geminin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:09
İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpıştığı kaza kamerada | Video 03.12.2022 | 09:36
Kontrolden çıkan otomobil çitleri aşıp evin bahçesine daldı | Video 01:22
Kontrolden çıkan otomobil çitleri aşıp evin bahçesine daldı | Video 03.12.2022 | 09:24
İstanbul’da tramvayı dumanlar bastı! Vatandaş çileden çıktı: İşte o anlar... | Video 01:06
İstanbul'da tramvayı dumanlar bastı! Vatandaş çileden çıktı: İşte o anlar... | Video 03.12.2022 | 00:06
Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu | Video 27:54
Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu | Video 02.12.2022 | 22:29
Son Dakika! Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video 01:56
Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video 02.12.2022 | 20:03
Bayraktar Akıncı, yerli minyatür bomba Tolun ile hedefleri tam isabet vurdu | Video 00:56
Bayraktar Akıncı, yerli minyatür bomba Tolun ile hedefleri tam isabet vurdu | Video 02.12.2022 | 18:18
İstanbul merkezli 15 ilde operasyon: 39 gözaltı | Video 00:45
İstanbul merkezli 15 ilde operasyon: 39 gözaltı | Video 02.12.2022 | 14:35
Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:55
Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı | Video 02.12.2022 | 14:36
Maltepe’de kan donduran olay! Kız arkadaşının ağabeyini pompalı tüfekle vurdu | Video 02:27
Maltepe'de kan donduran olay! Kız arkadaşının ağabeyini pompalı tüfekle vurdu | Video 02.12.2022 | 14:24
Otomobili ile kamyonet arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video 01:12
Otomobili ile kamyonet arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video 02.12.2022 | 14:35
Fabrikanın bahçesinde işçinin koluna yorgun mermi isabet etti | Video 00:51
Fabrikanın bahçesinde işçinin koluna yorgun mermi isabet etti | Video 02.12.2022 | 14:24
Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu | Video 00:54
Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu | Video 02.12.2022 | 14:03

Erzurum’un Oltu ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Oltu Obayayla köyünde küçükbaş hayvan üreticisi Ali İhsan Çelik pazar günü iki keçisini kaybetti. Pazar gününden beri keçilerini aramaya devam eden Çelik de Toprakkale Köyü Balaban taşında mahsur kalan keçilerini buldu. Çelik kendi imkanları ile kayalık alanda bulunan keçilerini bir türlü indiremeyince Afat ekiplerini arayarak yardım istedi. Zorlu bir yoluculuğun ardından olay yerine gelen ekipler önce ipleri kayalara monte ettiler sonra ekiplerden birisini kayaya aşağı sarkıtarak keçilerin yanına indirdiler. AFAD ekipleri keçileri teker teker bellerinde bağlayarak yukarı çekip kurtardılar.
Keçileri sağlıklı olarak alan Ali İhsan Çelik Afat ekiplerine teşekkür etti.

Keçilerin beş gün boyunca çalıyı kemirerek hayatta kaldığı belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA