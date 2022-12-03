Erzurum'da keçi kurtarma operasyonu | Video

Erzurum’un Oltu ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Oltu Obayayla köyünde küçükbaş hayvan üreticisi Ali İhsan Çelik pazar günü iki keçisini kaybetti. Pazar gününden beri keçilerini aramaya devam eden Çelik de Toprakkale Köyü Balaban taşında mahsur kalan keçilerini buldu. Çelik kendi imkanları ile kayalık alanda bulunan keçilerini bir türlü indiremeyince Afat ekiplerini arayarak yardım istedi. Zorlu bir yoluculuğun ardından olay yerine gelen ekipler önce ipleri kayalara monte ettiler sonra ekiplerden birisini kayaya aşağı sarkıtarak keçilerin yanına indirdiler. AFAD ekipleri keçileri teker teker bellerinde bağlayarak yukarı çekip kurtardılar.Keçileri sağlıklı olarak alan Ali İhsan Çelik Afat ekiplerine teşekkür etti.Keçilerin beş gün boyunca çalıyı kemirerek hayatta kaldığı belirtildi.