Erzurum'da keçi kurtarma operasyonu | Video

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Erzurum’un Oltu ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Keçileri sağlıklı olarak alan Ali İhsan Çelik Afat ekiplerine teşekkür etti.
Keçilerin beş gün boyunca çalıyı kemirerek hayatta kaldığı belirtildi.